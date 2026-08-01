Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho

...

Los Pumas de la UNAM vencieron 5-1 a Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con un hat‑trick de Juninho, y se posicionaron en el segundo lugar de la tabla general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 07:29 PM.