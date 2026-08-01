Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho

Los Pumas de la UNAM lograron una victoria contundente al derrotar 5-1 a Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, sumando su segunda victoria como visitante y escalando al segundo puesto de la clasificación de la Liga MX.
Al minuto 39, Uriel Antuna centró con precisión y Robert Morales remató de cabeza, ampliando a 3-0. En el tiempo añadido del primer tiempo, José Luis Rodríguez descontó para Bravos al minuto 45+3, tras un potente disparo que pegó en el poste antes de entrar.
En la segunda mitad, a los 48 minutos, un error de Gilberto Sepúlveda permitió a Juninho recuperar el balón frente al arco y definir sin oposición, completando su hat‑trick (4-1). Guillermo Martínez, sustituto ingresado al minuto 75, anotó el quinto gol al minuto 83, sellando la goleada.
El técnico universitario aprovechó la ventaja para efectuar cambios tácticos, manteniendo el control del juego y administrando los tiempos del partido con serenidad.