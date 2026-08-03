Equipo varonil de gimnasia artística de México se lleva el bronce en los Juegos Centroamericanos

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El conjunto masculino de gimnasia artística obtuvo la medalla de bronce con 228,750 puntos, detrás de Colombia y Puerto Rico, en la competencia celebrada en el Pabellón de Gimnasia del Parque del Este, Santo Domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 10:23 AM.