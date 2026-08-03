Equipo varonil de gimnasia artística de México se lleva el bronce en los Juegos Centroamericanos

El equipo varonil de gimnasia artística de México concluyó la jornada con la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, realizados en Santo Domingo. Con un total de 228,750 puntos, quedó detrás de Colombia (239,350 puntos) y Puerto Rico (231,300 puntos).
En la primera ronda, los gimnastas mexicanos lograron el primer lugar, pero en la segunda fase Colombia tomó rápidamente la delantera y Puerto Rico se posicionó gradualmente, asegurando la plata en la última ronda de aparatos.
El plantel mexicano estuvo integrado por Mario Rojas, Cristian Ramírez, Juan Hernández, Juan Pablo Porras e Isaac Núñez. Gracias a su desempeño, Isaac Núñez también obtuvo la insignia de bronce individualmente, mientras que Rojas y Núñez avanzarán a la disputa de medallas individuales en la prueba de all‑around programada para el martes siguiente.
El logro refuerza la proyección del deporte mexicano en la región y abre la puerta a futuras competencias internacionales.