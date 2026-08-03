México arrasa en clavados con 9 oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

En la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México se alzó con los nueve oros en clavados, al ganar cada una de las finales disputadas. El resultado, obtenido por una delegación que combinó juventud y experiencia, subraya la continuidad del liderazgo mexicano en esta disciplina tanto a nivel regional como internacional.
Aunque faltaron figuras destacadas como las gemelas Cueva y Gabriela Agúndez, los atletas presentes –entre ellos Osmar Olvera, Randal Willars y otros jóvenes promesas– superaron las bajas y mantuvieron el estándar de excelencia que ha caracterizado al equipo mexicano.
Los medallistas fueron los siguientes:
Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, los clavadistas mexicanos buscarán replicar este dominio regional en la mayor plataforma mundial. Los máximos exponentes para la próxima Olympiada serán Olvera, Willars, Agúndez y las gemelas Cueva, quienes ya se perfilan como contendientes de medalla.