México arrasa en clavados con 9 oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

Los clavadistas mexicanos conquistaron las nueve medallas de oro en las finales de clavados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, reafirmando el dominio regional y consolidando su posición como potencia mundial en la disciplina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:47 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 10:29 AM.