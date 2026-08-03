Mauricio Pochettino renueva su contrato con la selección de EE. UU. hasta 2030

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La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó la extensión del vínculo con el técnico argentino Mauricio Pochettino hasta el Mundial de 2030, tras una campaña que incluyó el liderazgo del grupo en la fase de grupos y la primera victoria en octavos de final desde 2002, aunque terminó con una derrota 1‑4 ante Bélgica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 10:50 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 12:13 PM.