Mauricio Pochettino renueva su contrato con la selección de EE. UU. hasta 2030

Estados Unidos – La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) anunció este lunes la renovación del contrato del seleccionador argentino Mauricio Pochettino hasta el Mundial de 2030. La extensión, que garantiza la continuidad del técnico hasta la Copa del Mundo que se disputará en España, Marruecos y Portugal, llega tras la eliminación de la escuadra en octavos de final del último torneo mundialista.
El acuerdo, firmado entre Pochettino y la US Soccer Federation, incluye la dirección del equipo en la Copa Oro 2027 y 2029, así como la participación en la Liga de Naciones y los torneos clasificatorios que preceden al Mundial de 2030. En sus declaraciones, la federación resaltó la labor del técnico en el desarrollo de futbolistas jóvenes y la consolidación de una cantera de talentos para la selección.
En la última Copa del Mundo, la selección de EE. UU. mostró un desempeño sólido en la fase de grupos, liderando su grupo por tercera vez en la historia y logrando su primera victoria en octavos de final desde 2002 al vencer 2‑0 a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, la contundente derrota 1‑4 ante Bélgica dejó un sabor amargo que motivó la decisión de mantener la continuidad del proyecto técnico.
Desde su llegada al banquillo en septiembre de 2024, Pochettino había dirigido a la escuadra en la Liga de Naciones 2024, donde cayó en semifinales contra Panamá y perdió el partido por el tercer puesto frente a Canadá. Un año después, la selección perdió la final de la Copa Oro 2025 como local ante México.
Con la renovación, la USSF busca afianzar la visión a largo plazo del técnico, quien ha prometido “comprometerse con nuestro futuro” y seguir construyendo una base sólida que permita a Estados Unidos competir de manera consistente en los torneos internacionales más importantes.