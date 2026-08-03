Romina Hinojosa termina 85ª en la Etapa 3 del Tour de Francia femenino 2026

Romina Hinojosa, de 23 años y originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, concluyó la tercera etapa del Tour de Francia femenino 2026 en la posición 85, registrando un tiempo de 4 h 26 min 18 s, 20 min 19 s detrás de la nueva líder general, la noruega Sigrid Haugset.
La jornada, disputada en la región centro‑este de Francia, vio a Haugset tomar el maillot amarillo al completar la prueba en 4 h 5 min 59 s, tras una escapada solitaria de 88 km que le permitió alejarse del pelotón. La neerlandesa Lorena Wiebes, que había liderado la clasificación tras las dos primeras etapas, perdió contacto en el Col de la Faucille y terminó a más de 18 min del día.
Las principales aspirantes al título, Pauline Ferrand‑Prévot (Francia) y Demi Vollering (Países Bajos), cerraron la etapa a aproximadamente tres minutos de la vencedora, manteniendo su posición como favoritas.
Para Hinojosa, este resultado representa un hito histórico: es la primera ciclista mexicana en participar en el Tour de Francia femenino. Tras su paso por el A.R. Monex Pro Cycling Team, se incorporó al Lotto Dstny Ladies, escuadra belga con la que ha competido en las carreras más importantes del calendario europeo, incluida una medalla de plata en la quinta etapa del Giro Mediterráneo Rosa en Italia.
Conocida por su disciplina y capacidad de recuperación en pruebas largas, Hinojosa se consolida como una de las mexicanas con mayor proyección en el ciclismo de ruta. Fuera del asfalto, mantiene una relación con el ciclista mexicano Isaac del Toro, con quien comparte momentos en redes sociales.