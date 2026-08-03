Romina Hinojosa termina 85ª en la Etapa 3 del Tour de Francia femenino 2026

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La ciclista mexicana Romina Hinojosa cruzó la meta de la tercera etapa del Tour de Francia femenino 2026 en el puesto 85, con un retraso de 20 min 19 s respecto a la ganadora, Sigrid Haugset, quien se adjudicó el maillot amarillo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 11:24 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 12:11 PM.