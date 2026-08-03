Vozinha llega a Chile y se declara feliz por su incorporación al Colo‑Colo

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El guardameta de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias (Vozinha), arribó a Santiago y anunció su alegría por unirse al club chileno, tras superar retrasos de visado y compromisos personales. Se presentará oficialmente en el Monumental y comenzará sus entrenamientos esta semana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 03/08/2026 12:21 PM.