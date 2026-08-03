Vozinha llega a Chile y se declara feliz por su incorporación al Colo‑Colo

El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, llegó este domingo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez después de un vuelo procedente de Madrid. Recibido por más de 300 aficionados del Colo‑Colo, el arquero expresó su "muy feliz" por haber concretado su vinculación con el club chileno.
Al desembarcar, una bandera de Cabo Verde ondeó entre los hinchas que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo albo. Vozinha, de 40 años, apareció ante los periodistas a las 21:03 h locales, agradeció la cálida bienvenida y, tras unas breves declaraciones, se dirigió en una camioneta oficial del club hacia su hotel.
El jugador había sufrido dos retrasos en su llegada: uno por la tramitación del visado y otro por asuntos personales. Sin embargo, el arquero está programado para someterse este lunes a exámenes médicos de rigor antes de firmar un contrato de seis meses, con opción a una extensión de doce meses hasta 2027.
Vozinha llega libre al Colo‑Colo tras concluir su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal. El martes asistirá a su primer entrenamiento con el plantel y, al mediodía, será presentado oficialmente en el Estadio Monumental. Su debut en la liga chilena aún no tiene fecha definida.
El arquero, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo 2026 según la votación de los aficionados, destacó su participación en el empate sin goles contra España y en la derrota 3‑2 en prórroga frente a Argentina en los dieciseisavos de final.
Colo‑Colo, líder de la liga con una ventaja de 12 puntos, viene de vencer 4‑3 a Everton y se prepara para enfrentar a Unión La Calera el próximo domingo. El club también obtuvo la autorización de la ANFP para que Vozinha utilice su apodo en la camiseta, tras una modificación extraordinaria del reglamento.