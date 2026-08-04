Alerta roja en los Potros: David Ospina fuera de la Leagues Cup 2026

David Ospina no viajará a Canadá. El portero colombiano, fichado por el Atlante como pieza clave para el regreso del club a la Primera División y a la Leagues Cup 2026, fue dado de baja por una lesión de consideración durante la fase de preparación, según confirmó el director técnico Miguel "Piojo" Herrera.
En la conferencia de prensa previa al partido inaugural contra los Vancouver Whitecaps, el técnico azulgrana declaró que el arquero está descartado para el encuentro en el BC Place y que su proceso de rehabilitación podría extenderse varios meses, lo que plantea la posibilidad de rescindir su contrato o liberar su plaza de extranjero.
La incorporación de Ospina, con historial en Arsenal, Napoli y Al‑Nassr, había sido catalogada como uno de los movimientos mediáticos más importantes del proyecto atlantista. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema defensivo y a confiar en el guardameta suplente para la prueba de fuego internacional.
"Es una situación desafortunada tanto para David como para la institución. Traer a un jugador de su jerarquía tenía como objetivo aportarle liderazgo y solidez al grupo en torneos tan exigentes como este. Desafortunadamente, la lesión es seria y debemos evaluar junto con la directiva lo que más le conviene al equipo de cara al resto del semestre", señaló Herrera.
Ante la contingencia, la directiva del Atlante revisará el diagnóstico médico y, de confirmarse una baja prolongada, considerará la liberación de la plaza de extranjero para optimizar el presupuesto salarial y cumplir con los límites de fichas internacionales durante la Apertura 2026.
Mientras tanto, el equipo se enfocará en el choque contra los Whitecaps, actuales líderes de la Conferencia Oeste de la MLS, con la confianza de que la plantilla podrá sobreponerse a la adversidad y mantener la competitividad en la Leagues Cup.
Los servicios médicos del club emitirán en los próximos días un parte oficial definitivo que determinará el futuro de Ospina en el Atlante.