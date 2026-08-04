Alerta roja en los Potros: David Ospina fuera de la Leagues Cup 2026

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El guardameta colombiano David Ospina sufre una lesión grave que lo descarta del debut del Atlante en la Leagues Cup contra Vancouver Whitecaps, obligando al técnico Miguel Herrera a replantear la estrategia y a la directiva a evaluar su continuidad en el plantel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 03:32 PM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 02:52 PM.