Christian Ebere no viajará con Cruz Azul a la Leagues Cup 2026 por falta de Visa BOND

Cruz Azul afrontará la Leagues Cup 2026 sin la presencia del delantero nigeriano Christian Ebere, quien no logró obtener la Visa BOND necesaria para ingresar a Estados Unidos. Según fuentes cercanas al club, el trámite migratorio se vio frustrado por la falta de citas disponibles en la embajada estadounidense, una consecuencia directa de las restricciones migratorias que el gobierno de EE. UU. endureció a finales de 2025 contra Nigeria.
El impedimento migratorio impide que Ebere acompañe al conjunto celeste en su viaje a Estados Unidos, donde se disputará el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS. La ausencia del atacante llega en un momento crítico, pues Cruz Azul busca consolidar su racha ganadora tras haber conquistado el Clausura 2026, el Campeón de Campeones y la Champions Cup contra Inter Miami.
Ante la situación, el técnico Joel Huiqui deberá reorganizar su línea ofensiva. Nicolás Ibáñez y Gabriel Toro Fernández asumirán roles protagónicos, mientras que Juan José Calero (mexico‑colombiano) se perfila como una de las principales alternativas para cubrir la falta de Ebere.
El club mantiene la esperanza de que se abra una nueva cita en la embajada para gestionar la Visa BOND, pero las perspectivas son escasas y el tiempo apremia. De confirmarse la ausencia de Ebere, la estrategia táctica de Cruz Azul deberá adaptarse rápidamente para seguir persiguiendo el título de la Leagues Cup y defender su corona en el Apertura 2026.