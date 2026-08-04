Christian Ebere no viajará con Cruz Azul a la Leagues Cup 2026 por falta de Visa BOND

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El delantero nigeriano del equipo celeste no obtuvo la Visa BOND para ingresar a EE. UU., lo que imposibilita su participación en la Leagues Cup 2026 y obliga a Joel Huiqui a reconfigurar la ofensiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 04:02 PM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 02:54 PM.