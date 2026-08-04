Gimnasia artística femenina de México se alza con el oro por equipos en los Juegos Centroamericanos

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La delegación mexicana de gimnasia artística femenil obtuvo su primer oro por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, con una puntuación de 151.150, liderada por Natalia Escalera y Victoria Mata.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 09:27 AM.