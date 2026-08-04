Gimnasia artística femenina de México se alza con el oro por equipos en los Juegos Centroamericanos

La gimnasia artística femenil de México logró su primer oro por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo. El conjunto mexicano alcanzó una puntuación total de 151.150, superando a Panamá (144.800) y a la República Dominicana (143.450).
En la competencia individual, la mejor mexicana fue Natalia Escalera, quien sumó 51.500 puntos al ejecutar los cuatro aparatos y se adjudicó el primer lugar. La también destacada Victoria Mata quedó en la tercera posición con 49.900 puntos, completando un podio que refleja el renacer del programa de gimnasia tras la ausencia en el ciclo olímpico de París 2024.
Escalera, quien había sufrido múltiples lesiones después del proceso rumbo a Tokio 2020, regresó al alto rendimiento y ahora retoma el ciclo olímpico con miras a los próximos Juegos. Mata, por su parte, celebró el histórico triunfo en sus redes sociales, señalando la importancia del oro para el deporte nacional.
En la edición anterior de San Salvador 2023, la gimnasia artística mexicana había conquistado ocho medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Con el oro por equipos femenil y el bronce por equipos masculil en Santo Domingo, el país consolida su posición como potencia regional en la disciplina.
El Comité Olímpico Mexicano y la Federación Mexicana de Gimnasia felicitaron a las atletas y al cuerpo técnico, subrayando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo de la gimnasia artística en el país.