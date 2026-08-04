Hirving Lozano cerca del LA Galaxy tras el rechazo de clubes mexicanos

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El delantero mexicano, sin minutos en San Diego FC, podría reincorporarse a la MLS mediante un préstamo al LA Galaxy, opción que beneficiaría a las tres partes involucradas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 05:02 PM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 03:04 PM.