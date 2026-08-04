Hirving Lozano cerca del LA Galaxy tras el rechazo de clubes mexicanos

El mercado de transferencias de la Major League Soccer (MLS) vuelve a colocar a Hirving "Chucky" Lozano en el centro del debate internacional. Tras varios meses de incertidumbre y sin actividad oficial con el San Diego FC, el atacante mexicano tendría la oportunidad de reincorporarse a la liga norteamericana a través de un préstamo al LA Galaxy.
Según informó ESPN, la directiva del conjunto angelino ya está evaluando la viabilidad de incorporar al canterano del Pachuca, cuyo contrato con San Diego FC se extiende hasta 2028 y tiene un alto costo financiero. La fórmula del préstamo se presenta como la alternativa más factible para destrabar una situación que parecía estancada.
La llegada de Lozano a San Diego FC se había anunciado como un fichaje histórico, con la intención de que fuera la figura estelar y el rostro comercial del proyecto. Sin embargo, diferencias en el vestuario y roces disciplinarios llevaron al cuerpo técnico, dirigido por Mikey Varas, a excluir al jugador de la convocatoria para los playoffs. A pesar de sus disculpas y una breve reincorporación a los entrenamientos, la directiva selló su salida del plan deportivo del club.
El último partido oficial de Lozano fue el 29 de noviembre de 2025, cuando anotó contra el Vancouver Whitecaps. Desde entonces, no ha sumado minutos de competencia, lo que ha generado preocupación sobre su ritmo y su posición en la Selección Mexicana.
Ante la imposibilidad de jugar en San Diego, el entorno del futbolista buscó alternativas en la Liga MX, contactando a Chivas y Cruz Azul. Las negociaciones fracasaron por pretensiones salariales elevadas, el largo contrato en EE. UU. y la inactividad del jugador, lo que dejó a Lozano sin opciones en el circuito azteca.
En este contexto, el préstamo al LA Galaxy se perfila como un salvavidas estratégico. Para el jugador de 31 años, vestir la camiseta del equipo angelino representa la oportunidad de recuperar protagonismo ante una amplia afición mexicana y mantenerse en el radar de la Selección. Para San Diego FC, la cesión liberaría parte de su masa salarial y evitaría la depreciación de un activo costoso. Por su parte, el LA Galaxy ganaría un atacante de recorrido internacional que podría desequilibrar su ataque en la fase decisiva de la temporada.
Se espera que en los próximos días se intensifiquen las gestiones entre ambas directivas californianas. De concretarse el acuerdo, Hirving Lozano iniciará un nuevo capítulo en la MLS, con la encomienda de dejar atrás las controversias recientes y redimirse en el terreno de juego.