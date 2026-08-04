México se corona con oro en tenis de mesa por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En su sexta participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el tenista de mesa mexicano Marcos Madrid demostró que no ha perdido el toque, al encabezar al conjunto nacional para alzarse con el oro en la prueba por equipos.
La final se disputó contra Cuba, y México se adjudicó la serie al ganar tres de los cuatro partidos programados. El primer punto lo obtuvo Madrid al derrotar al cubano Andy Pereira por 3-0 (11‑8, 11‑5, 11‑9). Le siguió Rogelio Castro, quien venció a Adrián Pérez en un ajustado 3-2 (11‑9, 11‑7, 9‑11, 9‑11, 11‑6), dejando a México con dos puntos y a un paso del título.
El cubano Pereira intentó recortar la ventaja al superar al mexicano Dario Arce por 3-1 (11‑13, 11‑8, 9‑11, 11‑3), pero la serie quedó 2-1 a favor de México. En el último encuentro, Madrid cerró la prueba con autoridad, imponiéndose a Pérez por 3-1 (11‑4, 9‑11, 11‑3, 11‑3) y sellando el oro para la delegación mexicana.
Con este triunfo, el equipo de tenis de mesa suma otro título regional y refuerza la posición de México en la disciplina. Tras los Juegos, Madrid anunció una pausa en su carrera internacional, a la espera de mayor apoyo para continuar su camino hacia el ciclo olímpico, que incluye la próxima edición de los Juegos Olímpicos de París 2024.
La hazaña fue difundida en redes sociales, donde el atleta compartió imágenes del podio y agradeció a sus seguidores y al cuerpo técnico por el respaldo recibido.