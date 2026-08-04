México se corona con oro en tenis de mesa por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Marcos Madrid lideró al equipo mexicano a la victoria sobre Cuba, asegurando la medalla de oro tras ganar tres partidos en la serie final del torneo de tenis de mesa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:43 AM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 09:56 AM.