Con menos de un mes para el inicio de la temporada 2026 de la NFL, la liga estadounidense confirmó una alianza estratégica con Aeroméxico, designada como patrocinador oficial en México por los próximos tres años. La asociación busca facilitar el acceso de los aficionados a los partidos mediante vuelos directos y conexiones a las 32 ciudades que albergan franquicias de la NFL.
Como parte de la campaña, la NFL ha nombrado a Emmitt Smith, tres veces campeón del Super Bowl y líder histórico en yardas terrestres, como embajador de la iniciativa. En la presentación oficial, la oficina de la liga en México destacó que "la NFL conecta generaciones, comunidades y millones de aficionados, al igual que Aeroméxico ha conectado a los mexicanos durante décadas".
El convenio permitirá a los seguidores viajar sin escalas a destinos clave como Nueva York (para el Sunday Night Football entre Dallas Cowboys y New York Giants), Chicago (Bears vs. Eagles), y Las Vegas (Raider s como locales). Además, la alianza se alinea con la creciente internacionalización de la NFL, que este año registra un récord de nueve partidos en siete países, culminando con el enfrentamiento entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers el 22 de noviembre en el Estadio Banorte.
Smith, reconocido por su ética de trabajo y perseverancia, compartió su visión sobre el éxito en la liga: "La fórmula es disciplina, constancia y pasión. Ver a los fans mexicanos volar hacia sus equipos favoritos es una muestra de cómo el deporte y los viajes pueden elevarse juntos".
El patrocinio, que se extiende hasta 2029, incluye campañas publicitarias conjuntas, paquetes de viajes exclusivos y experiencias en los estadios, reforzando la estrategia de la NFL de consolidarse como un deporte global y de acercar su espectáculo a la audiencia mexicana.