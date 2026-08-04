NFL y Aeroméxico sellan alianza estratégica con Emmitt Smith como embajador en México

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La NFL anunció una alianza de tres años con Aeroméxico, que permitirá vuelos directos a ciudades con franquicias de la liga. La leyenda Emmitt Smith será la cara de la campaña, resaltando la conexión entre el deporte y los viajeros mexicanos de cara a la temporada 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 06:53 PM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 04:13 PM.