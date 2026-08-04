Procesan a Nicolas Bosshardt, jugador del São Paulo, por la muerte de un anciano

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La justicia brasileña abrió proceso contra el futbolista de 19 años del São Paulo, Nicolas Bosshardt, tras atropellar y causar la muerte de un hombre de 84 años en Alphaville, Barueri. El jugador quedó en libertad condicional mientras se lleva a cabo el procedimiento judicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 05:45 PM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 04:01 PM.