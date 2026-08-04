Procesan a Nicolas Bosshardt, jugador del São Paulo, por la muerte de un anciano

La Fiscalía de São Paulo procesó al lateral izquierdo de la cantera del São Paulo, Nicolas Bosshardt, de 19 años, por homicidio culposo tras atropellar a un anciano de 84 años que falleció en el lugar del accidente ocurrido el lunes en las afueras de un centro comercial del barrio de Alphaville, en Barueri, zona metropolitana de la capital brasileña.
Según el comunicado del club, Bosshardt fue detenido en flagrancia la noche del lunes y, tras comparecer ante las autoridades, se le concedió la libertad condicional para afrontar el proceso judicial. El club manifestó que continuará acompañando al jugador mediante su departamento jurídico.
Las autoridades confirmaron que el futbolista no estaba bajo los efectos del alcohol y que su documentación estaba en regla. Además, la defensa del jugador sostuvo que la víctima se encontraba fuera del paso de peatones, en un lugar inadecuado para cruzar, y que Bosshardt permaneció en el sitio prestando auxilio y solicitando el servicio de rescate.
El anciano fue atendido de inmediato, pero no sobrevivió a las heridas, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo. El São Paulo expresó su profundo lamento por lo sucedido y solidarizó a los familiares de la víctima en este momento de dolor y consternación.
Hasta el momento, ni el club ni la defensa han mencionado las acusaciones de que Bosshardt habría participado en una carrera de autos callejera, tema que ha circulado en redes sociales.