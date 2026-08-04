"Aquí sí": Osmar Olvera responde al meme del Mundial tras ganar tres oros

El clavadista capitalino Osmar Olvera regresó a su país con tres medallas de oro obtenidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y aprovechó la ocasión para lanzar una respuesta humorística a la frase que se volvió tendencia durante el Mundial 2026: “¿Y si sí?”. Al ser abordado por una aficionada que repitió la pregunta, Olvera contestó con un rotundo “Aquí sí”, provocando carcajadas entre los presentes y una avalancha de reacciones en redes sociales.
Olvera se alzó con los siguientes triunfos: oro en trampolín de 1 metro individual, oro en trampolín de 3 metros sincronizado junto a Juan Celaya y oro en trampolín de 3 metros individual. Con estos logros, el atleta suma su tercera medalla de oro en la justa regional y refuerza la posición dominante de México en clavados, disciplina en la que la delegación obtuvo nueve medallas (seis de oro y tres de bronce).
“Mi sueño es ser campeón olímpico, obviamente junto a Juan. En París nos quedamos a nada de quitarle el oro a China; el año pasado les pudimos arrebatar el oro en el Mundial y rompimos una racha de 20 años. Sin duda lo podemos lograr en Los Ángeles 2028”, declaró Olvera ante los medios, resaltando que sus medallas tienen un significado especial tras un año marcado por lesiones y entrenamientos intensos.
El desempeño de Olvera no es aislado. La delegación mexicana ha acumulado más de 260 medallas en la competición regional, de las cuales más de 130 son de oro. En el ámbito de los clavados, el equipo nacional se consolidó con seis oros y tres bronces, reafirmando la creciente proyección internacional del deporte.
El clavadista, quien también se coronó campeón mundial en el trampolín de 3 metros en Singapur 2025 y obtuvo plata en sincronizados y bronce individual en París 2024, es considerado por especialistas como uno de los mejores del mundo a su corta edad. Su figura se ha convertido en un símbolo de la nueva generación de atletas mexicanos y en un orgullo nacional que trasciende más allá de los podios.
Con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, Olvera y su compañero Juan Celaya continúan trabajando para repetir y superar sus éxitos, mientras la afición celebra su victoria y su ingenio al responder “Aquí sí”.