"Aquí sí": Osmar Olvera responde al meme del Mundial tras ganar tres oros

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El clavadista mexicano Osmar Olvera volvió a México con tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y, ante la pregunta viral “¿Y si sí?” dirigida a la Selección, replicó “Aquí sí”, generando risas y elogios en redes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 04/08/2026 10:26 AM.