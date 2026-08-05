Carlos Alcaraz se retira del Masters 1000 de Cincinnati por lesión en la muñeca

El español Carlos Alcaraz, número dos del ranking mundial, anunció este martes su retirada del Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se celebra del 8 al 23 de agosto, debido a una lesión en la muñeca que aún persiste.
La decisión prolonga la ausencia del joven de 22 años de las canchas, iniciada en abril, y elimina una de las principales pruebas de preparación sobre pista dura antes del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto en Nueva York.
Los organizadores del evento confirmaron que Alcaraz se bajó del cuadro por “una lesión en la muñeca que aún persiste”. La baja genera dudas sobre su capacidad para defender el título del US Open, último Grand Slam de la temporada.
El español ya había perdido los Masters 1000 de Madrid y Roma, así como Roland Garros, donde era bicampeón, y también se ausentó de Wimbledon tras decidir, junto a su equipo, que no estaba listo para competir.
Esta es apenas la tercera ocasión en que Alcaraz se pierde un Grand Slam desde su debut en el cuadro principal del Abierto de Australia en 2021. A pesar de la lesión, el jugador sigue siendo uno de los favoritos para el próximo torneo neoyorquino.
Alcaraz comenzó la temporada con fuerza, convirtiéndose en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera al ganar el Abierto de Australia y sumando el título de Doha en febrero.