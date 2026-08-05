Carlos Alcaraz se retira del Masters 1000 de Cincinnati por lesión en la muñeca

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El número dos del mundo anunció su baja del torneo de preparación para el US Open, prolongando la ausencia que lleva desde abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:28 AM.
En Deportes y editada el 05/08/2026 08:58 AM.