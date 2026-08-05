Colombia será el rival de México en la final del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos

La final del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se jugará este jueves 6 de agosto a las 18:00 horas, cuando la Selección Mexicana Femenil enfrentará a Colombia. El encuentro definirá al campeón del torneo y la posibilidad de que México conquiste su cuarto título consecutivo, consolidando su hegemonía en la competición.
Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de los canales oficiales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La victoria otorgará al equipo ganador el título de campeón y reforzará su posición en el fútbol femenil de la región.