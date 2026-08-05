Colombia será el rival de México en la final del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos

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La Selección Mexicana Femenil se medirá contra Colombia este jueves 6 de agosto a las 18:00 horas, buscando su cuarto título consecutivo tras vencer a El Salvador en semifinales. Colombia llegó a la final tras remontar un 2-0 y triunfar en penales contra Venezuela.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 09:22 AM.
En Deportes y editada el 05/08/2026 09:33 AM.