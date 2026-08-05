Columbus Crew aplasta al Atlas 3-1 y niega la primera victoria de Crespo en la Leagues Cup 2026

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En su debut, el Atlas dirigido por Hernán Crespo cayó 3-1 ante Columbus Crew, quien dominó gran parte del encuentro y se llevó la victoria en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 05/08/2026 09:15 AM.