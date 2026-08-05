Columbus Crew aplasta al Atlas 3-1 y niega la primera victoria de Crespo en la Leagues Cup 2026

Columbus Crew se impuso con claridad ante Atlas (3-1) en la segunda fecha de la Leagues Cup 2026, negando al técnico argentino Hernán Crespo la tan esperada primera victoria en el torneo.
El conjunto estadounidense marcó el primer gol a los 28 minutos, cuando César Ruvalcaba conectó de cabeza y dejó sin opciones al guardameta Camilo Vargas. A partir de ese momento, el Crew controló el ritmo del partido durante más de una hora, ampliando el marcador con dos tantos de Sean Zawadzki (cabeza) y Brais Méndez, respectivamente.
Atlas intentó reaccionar en la segunda mitad, reduciendo la diferencia con un autogol de Zawadzki tras un centro de Milton Valenzuela. Sin embargo, el gol de honor del Crew llegó en el minuto 51, cuando Méndez aprovechó una pérdida de balón de Valenzuela y selló el 3-0.
El único gol del equipo mexicano se produjo en el minuto 67, cuando un autogol de Zawadzki volvió a favorecer a los locales. A pesar de una mayor presión en los últimos 25 minutos, Atlas no logró crear oportunidades claras y sus cambios tácticos no alteraron el panorama.
Con apenas dos cambios respecto al once que cayó ante Rayados, Crespo tendrá que replantear su estrategia de cara al próximo duelo contra Charlotte FC, programado para este viernes.