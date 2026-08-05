Eduardo Herrera se corona con oro en 5,000 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

...

El corredor mexicano Eduardo Herrera ganó la medalla de oro en los 5,000 m con 13:50.86, consolidándose como uno de los mejores fondistas del mundo y aportando la sexta presea dorada de México en atletismo en Santo Domingo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 09:16 AM.
En Deportes y editada el 05/08/2026 09:26 AM.