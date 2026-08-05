Eduardo Herrera se corona con oro en 5,000 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El martes 5 de julio de 2026, el mexicano Eduardo Herrera cruzó la meta de los 5,000 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo con un tiempo de 13:50.86, obteniendo la medalla de oro y la sexta presea dorada de México en la disciplina de atletismo en esta edición.
Desde el inicio de la prueba, Herrera mantuvo el liderazgo con un ritmo constante, aprovechando su experiencia en la Diamond League y adaptándose a la alta humedad del estadio. “He aprendido que tomar agua cada dos vueltas ayuda a mantener la temperatura del cuerpo y fue clave para controlar la carrera”, declaró al Comité Olímpico Mexicano tras su victoria.
En la lucha por el podio, el puertorriqueño Víctor Ortiz se quedó con la plata (14:02.74) y el colombiano Pedro Marín obtuvo el bronce (14:02.80). En otras pruebas, Guillermo Campos sumó un bronce para México en los 400 m con vallas, y el equipo mixto de 4 × 100 m vallas quedó en tercera posición.
Según el ranking de World Athletics, Herrera ocupa la posición 13 a nivel mundial en los 5,000 m, compitiendo codo a codo con los mejores fondistas africanos. En mayo, logró el cuarto lugar en la reunión de Xiamen de la Diamond League con 13:00.69, y una semana antes estableció un récord nacional en los 3,000 m (7:27.63).
El ascenso de Herrera comenzó en 2025, cuando se ubicó en el podio en la etapa de Lausana de la Liga Diamante. Este año, rompió la barrera de los 13 minutos al registrar 12:58.57 en el Track Fest de Los Ángeles, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo y superando el récord de Arturo Barrios (1989).
Nacido en Michoacán, criado en California y entrenado en Colorado, Herrera compite bajo la marca Under Armour Dark Sky y representa a México en los principales certámenes internacionales, consolidándose como referente del atletismo nacional y protagonista del ciclo olímpico.