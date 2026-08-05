Toluca hace historia: la Leagues Cup 2026 arranca por primera vez en México

Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, la competición se jugará en suelo mexicano. El Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca, será el escenario de dos partidos de la edición 2026, entre ellos el encuentro inaugural contra el actual campeón, Seattle Sounders, programado para este miércoles a las 20:00 horas.
Los Diablos Rojos obtuvieron la sede tras concluir como el mejor equipo de la Liga MX en la campaña 2025, lo que les garantiza la ventaja de jugar en casa y la oportunidad de sumar su primera victoria en la Leagues Cup. El técnico del Toluca, Mohamed, reconoció la experiencia del rival, que ha conquistado múltiples títulos en la MLS y en la propia Leagues Cup.
El entrenador de Seattle, Brian Schmetzer, manifestó su entusiasmo por disputar el partido fuera del territorio norteamericano y subrayó el reto que representa enfrentar a un equipo ganador como Toluca. "Estamos emocionados de jugar en un estadio tan emblemático como el Nemesio Diez y conscientes del desafío que supone enfrentar a los Diablos Rojos", declaró Schmetzer durante la conferencia de prensa.
El clima también jugó su papel: una lluvia eléctrica obligó a los visitantes a abandonar el campo tras apenas quince minutos de reconocimiento, retrasando el inicio del entrenamiento.
El presidente de la Leagues Cup, Jorge “El Turco” Rodríguez, aprovechó la ocasión para solicitar que la edición 2026 incluya más partidos en México. Propuso que, además de los dos encuentros en Toluca, se programen partidos en la Ciudad de México y Monterrey, y que los dos mejores equipos mexicanos clasificados a la segunda ronda puedan disputar sus cuartos de final en casa.
Con este histórico cotejo, la Leagues Cup abre una nueva etapa en la que México se consolida como un escenario clave para el fútbol de clubes de la CONCACAF, mientras los Diablos Rojos buscan escribir su propio capítulo de gloria.