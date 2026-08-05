Toluca hace historia: la Leagues Cup 2026 arranca por primera vez en México

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El Estadio Nemesio Diez acogerá dos encuentros de la Leagues Cup 2026, incluido el duelo inaugural contra los Seattle Sounders, marcando la primera vez que la competición se juega en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:33 AM.
En Deportes y editada el 05/08/2026 09:14 AM.