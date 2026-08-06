Guillermo Almada reafirma la obligación del América de ser protagonista en la Leagues Cup

El Club América, bajo la dirección del recién nombrado técnico Guillermo Almada, ha dejado clara su meta en la Leagues Cup: ser protagonista en cada partido del certamen. Almada, quien tomó las riendas del equipo a principios de la temporada, manifestó que la obligación de competir al más alto nivel abarca todos los torneos en los que participa el conjunto mexicano.
En una entrevista concedida a Grupo Milenio, el entrenador evitó emitir juicios sobre la actuación del América en la edición anterior de la Leagues Cup, pero enfatizó que el objetivo principal es que el equipo continúe adaptándose a su estilo de juego. "Esta competencia es una oportunidad para afinar nuestro planteamiento táctico y demostrar que somos un equipo que lucha por los tres puntos en cada encuentro", declaró Almada.
El próximo enfrentamiento del América será contra San Diego FC, un partido que se jugará sin la presencia de los dos últimos fichajes del club: el mediocampista Edwin Cerrillo y el delantero Óscar Perea. Ambos jugadores ya han arribado a la Ciudad de México, pero aún no están habilitados para participar, lo que obliga a Almada a confiar en la plantilla actual para cumplir con la exigencia de protagonismo.
Almada concluyó señalando que, aunque la ausencia de los refuerzos representa un reto, el equipo cuenta con la profundidad y el talento necesario para competir al nivel esperado. "Confiamos en nuestros jugadores y en el proyecto que estamos construyendo. Cada partido es una pieza clave para consolidar nuestra identidad y aspirar a los títulos que la afición merece", afirmó el técnico.
El Club América, uno de los clubes más laureados del fútbol mexicano, busca consolidar su posición en la Leagues Cup y demostrar que, bajo la dirección de Almada, el equipo está preparado para ser protagonista en los escenarios internacionales.