Guillermo Almada reafirma la obligación del América de ser protagonista en la Leagues Cup

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El nuevo director técnico del Club América, Guillermo Almada, subraya la necesidad de que el equipo sea protagonista en la Leagues Cup, pese a no comentar los resultados recientes y mientras espera la incorporación de los refuerzos Edwin Cerrillo y Óscar Perea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:00 AM.