Brandon Romo, estudiante de la UAT, conquista el oro para México en esgrima

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Brandon Alan Romo Beltrán, estudiante de Ingeniería en Energías Renovables de la UAT, se alzó con la medalla de oro en sable individual varonil en Santo Domingo, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la esgrima mexicana y reforzando el prestigio deportivo de Tamaulipas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:11 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:30 AM.