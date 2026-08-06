Brandon Romo, estudiante de la UAT, conquista el oro para México en esgrima

El estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Brandon Alan Romo Beltrán, obtuvo la medalla de oro en la modalidad de sable individual varonil durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo, República Dominicana, del 1 al 15 de julio de 2026. Con un marcador de 15-8 venció al venezolano Simón Durán Goyo, asegurando el campeonato para México y sumando una presea dorada más a la delegación nacional.
Romo, quien cursa la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), forma parte de la Selección Nacional de Esgrima y entrena bajo la dirección de la exolímpica Úrsula Sarahí González Gárate. Su victoria no solo eleva su posición en el ranking internacional, sino que también fortalece sus aspiraciones para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
El triunfo representa un hito para el deporte universitario de Tamaulipas, al colocar a un estudiante de la UAT como campeón regional en una de las competencias más relevantes del ciclo olímpico. El rector de la universidad, Dámaso Anaya Alvarado, reconoció públicamente a Romo como un alumno ejemplar, destacando la combinación de excelencia académica y alto rendimiento deportivo como muestra del compromiso institucional con la formación integral.
Con este logro, Brandon Romo se consolida como una de las principales figuras de la esgrima mexicana, y su desempeño sirve de inspiración para la comunidad estudiantil y deportiva de la región.