Chivas pierde en penales ante LAFC y se queda sin avanzar en la Leagues Cup 2026

En su debut de la Leagues Cup 2026, el Club Deportivo Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, empató 1‑1 contra Los Ángeles Football Club (LAFC) en tiempo regular, pero sucumbió 4‑3 en la tanda de penales, quedando eliminado de la fase de grupos.
El encuentro se disputó en el BMO Stadium, donde el portero local Thomas Hasal desvió un disparo lejano de Roberto Alvarado al minuto 2. El LAFC tomó la delantera al 38' cuando Denis Bouanga, asistido por David Martínez, superó al guardameta tapatío y abrió el marcador (1‑0).
Los Chivas reaccionaron rápidamente; a los 41' Roberto Alvarado igualó con un potente disparo de izquierda tras un pase de Bryan González (1‑1). El resto del tiempo regular estuvo marcado por oportunidades de ambos lados, incluyendo un tiro libre de Efraín Álvarez que se estrelló en la barrera y un disparo de Fernando Rubén González que pegó en el travesaño.
En la tanda de penales, el LAFC anotó sus cuatro lanzamientos, mientras que los Chivas fallaron dos: Kevin Castañeda envió su tiro fuera y Luis Romo no logró convertir. Jude Terry, del LAFC, selló la victoria al anotar el disparo decisivo.
Con este resultado, Guadalajara suma solo un punto en los 90 minutos de su historial en la Leagues Cup y sigue sin conocer la segunda fase, una situación que el club considera inadmisible para una institución de su talla.
El próximo rival de las Chivas será el FC Dallas, partido que se jugará este sábado en territorio texano.