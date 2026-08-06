Chivas pierde en penales ante LAFC y se queda sin avanzar en la Leagues Cup 2026

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Las Chivas iniciaron la Leagues Cup 2026 con un empate 1‑1 ante LAFC, pero cayeron 4‑3 en la tanda de penales. Roberto Alvarado anotó el gol de la igualdad, mientras que Kevin Castañeda y Luis Romo fallaron, dejando al equipo sin puntos y sin avanzar a la segunda fase.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:09 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:28 AM.