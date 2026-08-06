Eduardo Herrera recupera el oro tras descalificación y le da otra alegría a México

Eduardo Herrera dominó la prueba de 1500 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, logrando su segunda medalla de oro para México con un tiempo de 3′46″07/100. Al cruzar la meta, el atleta expresó su orgullo de representar a la tierra de sus padres.
Una hora después, el comité organizador lo descalificó por una supuesta falta al correr. Sin embargo, el equipo mexicano presentó una protesta que fue aceptada, manteniéndose así la medalla de oro de Herrera.
El podio quedó conformado por:
Con estos logros, México acumula siete oros, cuatro platas y siete bronces en la jornada, consolidándose como una de las naciones más exitosas del certamen.
La competición de atletismo continuará hoy a las 15:45 h (hora de República Dominicana) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.