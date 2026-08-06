Eduardo Herrera recupera el oro tras descalificación y le da otra alegría a México

...

El corredor mexicano Eduardo Herrera volvió a subir al podio con su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, manteniendo su victoria en los 1500 m tras una exitosa protesta contra una descalificación injusta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:29 AM.