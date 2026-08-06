David Faitelson denuncia a dueños de clubes por la supresión del ascenso y descenso en México

...

El analista deportivo David Faitelson acusó a los propietarios de los equipos de la Liga MX de mentir a los aficionados al mantener la eliminación del ascenso y descenso. En un video difundido en sus redes, calificó la promesa de reactivar el sistema como “una mentira vil, directa, hipócrita y vergonzosa”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:52 AM.