David Faitelson denuncia a dueños de clubes por la supresión del ascenso y descenso en México

En un video publicado en sus redes sociales, el polémico comentarista de TUDN, David Faitelson, señaló a los dueños de los clubes de la Liga MX por incumplir la promesa de reactivar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Según Faitelson, la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) de eliminar permanentemente el sistema, a partir de la temporada 2026‑27, constituye una “mentira vil, directa, hipócrita y vergonzosa”.
El periodista recordó que, tras la pandemia, la Femexfut había anunciado que el ascenso y descenso volvería una vez superada la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Comité Ejecutivo acordó que, durante la presente campaña, los equipos de la Liga MX no descenderán a la Liga de Expansión MX y, a su vez, los clubes de la segunda división no podrán ascender a la Primera División, según el artículo 35 del reglamento de competencia.
Faitelson criticó a los propietarios, no a Mikel Arriola, comisionado de la Liga MX, a quien describió como “un operador”. Señaló que la verdadera responsabilidad recae en quienes toman decisiones detrás de él y que, al proteger sus intereses económicos, “nos engañaron a los aficionados y a los equipos de la Liga de Expansión”.
El analista recordó que clubes como Atlético Morelia, Leones Negros, Correcaminos UAT y Dorados de Sinaloa fueron inducidos a creer que el ascenso regresaría pronto, lo que generó descontento entre sus hinchas. Además, recordó la protesta de varios equipos de la Expansión MX, que dejaron de jugar durante un minuto en la fecha 1 del Apertura 2026 y posaron con la mano en la boca para exigir la restitución del sistema.
Según la Femexfut, la medida busca “fortalecer la estructura financiera y operativa” de los equipos de segunda división, permitiéndoles acceder a un fondo de apoyo económico para sanear sus finanzas y profesionalizar su gestión. No obstante, críticos como Faitelson argumentan que la suspensión prolongada afecta la competitividad y el desarrollo del fútbol nacional.
El debate continúa mientras los aficionados y los clubes de la Liga de Expansión exigen una respuesta clara de la autoridad máxima del fútbol mexicano.