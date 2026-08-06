FC Dallas vence a Querétaro y abre la Leagues Cup 2026 con victoria

En su primer partido de la Leagues Cup 2026, los Gallos de Querétaro fueron derrotados 2-0 por FC Dallas, equipo de la MLS que abrió la competición con triunfo. El encuentro, disputado en el estadio de Dallas, mostró a los queretanos un desempeño sólido en la primera mitad, pero la falta de efectividad frente al arco y una segunda mitad dominada por los visitantes definieron el resultado.
Primer tiempo equilibrado
Dirigidos por Esteban González, los Gallos mantuvieron la posesión y una organización defensiva que limitó las incursiones del rival. Ali Ávila, quien tuvo dos ocasiones claras de gol, no logró concretar, lo que dejó a Querétaro sin ventaja antes del descanso.
Segundo tiempo: la ventaja de Dallas
El marcador se abrió temprano en la segunda mitad cuando Santiago Moreno aprovechó una desatención defensiva y anotó el primer gol. El gol obligó a Querétaro a buscar el empate, pero el equipo local mantuvo la presión y, en los minutos finales, Joaquin Valiente selló el 2-0 con un tanto que puso el broche de oro al encuentro.
Próximo reto para los Gallos
Con la derrota, Querétaro deberá buscar su primer triunfo en la fase de grupos contra los Seattle Sounders, partido que se jugará en Washington. Un resultado positivo será crucial para mantener vivas sus esperanzas de ubicarse entre los cuatro primeros lugares de la Liga MX en la tabla de la Leagues Cup.