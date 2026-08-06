FC Dallas vence a Querétaro y abre la Leagues Cup 2026 con victoria

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Los Gallos de Querétaro perdieron 2-0 ante FC Dallas en su debut de la Leagues Cup 2026; pese a un buen primer tiempo, fallaron oportunidades clave y cedieron dos goles en la segunda mitad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:10 AM.