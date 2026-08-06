FIFA se disculpa por plan abortado y reafirma su apoyo a Gianni Infantino

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La FIFA emitió un comunicado reconociendo errores tras la filtración del proyecto de inversión privada y, al mismo tiempo, reiteró su "pleno apoyo" al presidente Gianni Infantino. La declaración se produce después de una reunión de urgencia en Marruecos, donde el Consejo de Dirección respaldó al dirigente pese a la creciente oposición de federaciones y gobiernos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 08:56 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:28 AM.