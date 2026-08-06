Gilberto Mora cumple su sueño al compartir vestuario con Memo Ochoa en el Mundial 2026

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El joven delantero de los Xolos debutó en la Copa del Mundo y confirmó que su ídolo, Guillermo Ochoa, fue una inspiración; el encuentro marcó el relevo generacional en la Selección mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:30 AM.