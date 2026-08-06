Isaac del Toro renueva con UAE Team Emirates hasta 2031

UAE Team Emirates‑XRG confirmó este jueves la renovación del contrato del mexicano Isaac del Toro, extendiendo su vínculo con la escuadra emiratí hasta finales de la temporada 2031. El anuncio, publicado en las redes oficiales del equipo, subrayó que el joven de 22 años forma parte del proyecto de futuro del conjunto.
Del Toro llegó al equipo en 2024 tras ganar el Tour de l’Avenir 2023, una de las pruebas más prestigiosas para ciclistas menores de 23 años. En sus dos primeras temporadas se consolidó como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional: en el Giro de Italia 2025 quedó segundo en la clasificación general, ganó la etapa 17 y se adjudicó la maglia blanca como mejor joven, además de portar la maglia rosa durante 11 días.
El año siguiente, su debut en el Tour de Francia, culminó con un tercer puesto en la general, detrás de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel, y repitió la conquista del maillot blanco. También obtuvo la victoria en la segunda etapa, entre Tarragona y Barcelona, con llegada en Montjuïc.
Con la nueva extensión contractual, UAE Team Emirates‑XRG apuesta a convertir a Del Toro en una pieza central de su proyecto deportivo a medio y largo plazo, asegurando su presencia en la escuadra hasta el cierre de la campaña 2031.