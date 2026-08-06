Isaac del Toro renueva con UAE Team Emirates hasta 2031

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El ciclista mexicano Isaac del Toro firmó un contrato a largo plazo con UAE Team Emirates‑XRG, extendiendo su permanencia hasta el cierre de la temporada 2031, tras destacarse en Giro 2025 y Tour de Francia 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 11:50 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 11:05 AM.