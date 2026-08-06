Julio César Chávez Jr. rompe el silencio: explica por qué tiene prohibido entrar a Estados Unidos

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A un año de su detención y deportación de Estados Unidos, el ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr. mantiene su proceso judicial en libertad, pero la autoridad le prohíbe ingresar al país mientras continúe la investigación por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:50 AM.