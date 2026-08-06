León abre la Leagues Cup con victoria 1‑0 ante Nashville gracias a un gol de Daniel Arcila

El Club León debutó con buen pie en la Leagues Cup al vencer 1‑0 a Nashville SC en el Geodis Park. El encuentro, que transcurrió bajo un ritmo de juego cerrado y con escasas ocasiones de gol, se decidió en los últimos minutos gracias a un error defensivo del visitante.
Durante los primeros 78 minutos ambas escuadras mostraron una defensa sólida y buscaron crear oportunidades mediante pases filtrados y jugadas por las bandas. El momento más claro del León llegó temprano, cuando Diber Cambindo se enfrentó mano a mano con el arquero de Nashville, Xavier Valdez. El colombiano dribló al guardameta, pero el defensa Thomas Williams se interpuso a tiempo para evitar el tanto.
El punto de inflexión se produjo en el minuto 78. Un pase rápido por la banda izquierda buscó a Edgar Guerra, pero la intervención de Jack Maher, que intentó despejar el balón, terminó por habilitar a Sebastián Rosales. Este, a su vez, dejó el balón a Daniel Arcila, quien definió con precisión para abrir el marcador.
El delantero de la Fiera celebró el gol de forma emotiva: después de abrazar a sus compañeros, corrió a la banca, tomó una playera con una dedicatoria personal y la alzó en alto durante varios segundos.
Con este triunfo, León suma sus tres primeros puntos en la fase de grupos y se perfila como candidato a avanzar. El próximo desafío será contra Orlando City el sábado 8 de agosto, y cerrará la fase de grupos frente al Inter Miami el 12 de agosto.