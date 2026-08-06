León abre la Leagues Cup con victoria 1‑0 ante Nashville gracias a un gol de Daniel Arcila

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En un duelo cerrado en el Geodis Park, el Club León se impuso 1‑0 a Nashville SC con un gol de Daniel Arcila a 12 minutos del final, tras una pifia defensiva de Jack Maher. Con este triunfo, la Fiera suma sus primeros tres puntos del torneo y se prepara para enfrentar a Orlando City y al Inter Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:09 AM.