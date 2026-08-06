Luis Ángel Malagón se acerca a su regreso con América tras superar rotura de tendón de Aquiles

El arquero Luis Ángel Malagón está a punto de volver a la acción con el Club América, tras una recuperación más rápida de lo esperado tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el 10 de marzo en los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF. La lesión lo mantuvo alejado del resto del Clausura 2026 y le anuló la convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa Mundial 2026.
En una entrevista reciente con TUDN, Malagón declaró que su proceso de rehabilitación ha avanzado “bastante bien” y que podría estar listo para entrenar de nuevo entre dos semanas y un mes. “Al principio habían dicho un año. Después fue bajando hasta que el doctor dijo cuatro o cuatro meses y medio”, explicó el guardameta, quien también admitió que al inicio le parecía “loco” volver a jugar en tan corto plazo.
Si la estimación se cumple, el portero podría incorporarse al plantel de Guillermo Almada a mediados o finales de septiembre, justo antes de los partidos contra Cruz Azul (12 de septiembre) y Chivas (19 de septiembre) en la Jornada 9 del Apertura 2026. Aunque aún es pronto para confirmar su disponibilidad, la dirección del América ya vislumbra la posibilidad de contar con él en el Clásico Nacional y, potencialmente, en la Liguilla.
El proceso de rehabilitación incluyó más de un mes de muletas y un trabajo intensivo que, según el propio jugador, le permitió acortar los plazos inicialmente previstos. “Le echamos muchas ganas y, gracias a Dios, ya estamos otra vez por acá”, concluyó.