Luis Ángel Malagón se acerca a su regreso con América tras superar rotura de tendón de Aquiles

...

A cuatro meses de la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026, el portero del Club América estima volver a entrenar entre dos semanas y un mes, con posibilidades de debutar en septiembre y participar del Clásico Nacional y la Liguilla bajo Guillermo Almada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:01 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:57 AM.