Messi lidera la goleada del Inter Miami 4-2 ante San Luis en la Leagues Cup 2026

Messi fue la figura clave al registrar un doblete y una asistencia que impulsaron al Inter Miami a una contundente victoria 4-2 sobre el Atlético de San Luis en la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026.
El marcador se abrió al minuto 4 cuando David Rodríguez, asistido por Román Torres, aprovechó un error defensivo del rival para poner el 1-0 a favor de los potosinos. Sin embargo, la zaga del Inter de Miami mostró vulnerabilidades que fueron rápidamente subsanadas.
Al minuto 11, el capitán argentino, tras una jugada orquestada por Casemiro, recibió un centro de Noah Allen y definió con elegancia, igualando el marcador (1-1). Allen continuó generando peligro y, a los 26’, desbordó por la banda izquierda para asistir a Telasco Segovia, quien puso el 2-1.
Messi volvió a aparecer antes del descanso, combinándose con Yannick Bright y Noah Allen para anotar su segundo gol del partido, elevando el marcador a 3-1. En el tiempo de descuento (45+7'), el astro argentino sumó una asistencia de esquina que Micael convirtió, ampliando a 4-1.
El Atlético de San Luis redujo el déficit en los últimos minutos con un gol de Rafael Llorente, cerrando el encuentro 4-2.
Con esta victoria, el Inter Miami se prepara para enfrentar a Monterrey (8 de agosto) y León (12 de agosto), buscando asegurar su pase a los cuartos de final. Tras coronarse campeón en 2023 y ganar la MLS Cup 2025, el equipo de Diego Mejía aspira a revalidar su título en el certamen norteamericano.