Messi lidera la goleada del Inter Miami 4-2 ante San Luis en la Leagues Cup 2026

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Lionel Messi anotó dos goles y dio una asistencia para que el Inter Miami venciera 4-2 al Atlético de San Luis, sumando sus primeras unidades en la Leagues Cup 2026. La victoria coloca al conjunto de Florida con opciones de avanzar a cuartos de final y revalidar su título de la edición 2023.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:01 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:59 AM.