México brilla en natación artística con dos oros y una plata en los JCC 2026

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En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la selección mexicana de natación artística se alzó con dos medallas de oro y una de plata, destacando la actuación de Camila Argumedo y el equipo mixto técnico, mientras Diego Villalobos obtuvo la plata en la prueba varonil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 11:10 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:59 AM.