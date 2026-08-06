México brilla en natación artística con dos oros y una plata en los JCC 2026

Durante la jornada inaugural de la natación artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, México se consagró con dos oros y una plata, marcando un hito histórico al incluir por primera vez la rama varonil.
Oro individual femenino: Camila Argumedo, la nadadora más joven del representativo (18 años), obtuvo la medalla de oro en la prueba Solo Técnico Femenil con 233.9400 puntos, superando a la colombiana Emily Minante (225.6617) y a la arubeña Kim Deiman (210.1583).
Oro por equipo mixto técnico: El conjunto mexicano, integrado por cinco atletas con experiencia olímpica, presentó una rutina musicalizada al ritmo de Bollywood y alcanzó 266.0925 puntos, recuperando el título centroamericano. Colombia quedó segunda con 235.3117 y Aruba tercera con 202.7625. Regina Alférez Licea, integrante del equipo, fue destacada por su aporte al triunfo.
Plata varonil: En el debut masculino, Diego Villalobos quedó con la medalla de plata tras sumar 223.8658 puntos, detrás del colombiano Gustavo Sánchez (227.6908) y por delante del guatemalteco Kevin García (171.4159). La prueba estuvo marcada por problemas técnicos, como toldos volando por el viento y retrasos en la música, que afectaron la concentración de los competidores.
Las sirenas mexicanas expresaron su entusiasmo y compromiso de seguir luchando por las restantes medallas del programa competitivo. Las próximas competencias incluyen rutinas técnicas de Dueto Femenil y Dueto Mixto, así como Libre Solo Femenil y Solo Varonil, que se desarrollarán en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte del Comité Olímpico Dominicano.