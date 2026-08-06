México Sub-20 va por todo: busca final del Premundial y boleto a Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Sub‑20 ya tiene garantizado su pase a la Copa del Mundo de la categoría, pero el objetivo del plantel dirigido por Álex Diego no termina allí. El técnico subrayó que el siguiente paso es avanzar a la final del Premundial de la CONCACAF, enfrentando a Canadá en semifinal, con la meta de asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Por supuesto que es vital. Para ellos son escenarios enormes, son escenarios que les dejan una enseñanza y un bagaje que pocos torneos tienen. Les dan un nivel como un Mundial, unos Olímpicos”, declaró Diego, resaltando la importancia de la experiencia olímpica para la trayectoria de los jóvenes futbolistas.
El entrenador aseguró que el grupo no necesita motivación extra: “Este grupo está metido, no lo tengo que convencer. Ellos tienen una ambición enorme, entonces, pues, es ir todos juntos por la meta”. Tras el triunfo 4‑0 contra Panamá en cuartos de final, donde Hugo Camberos salió lesionado, Diego confirmó que el delantero se recuperará rápidamente y estará disponible para el duelo contra Canadá.
El técnico también pidió mantener la concentración: “Nuestra misión es enorme. Sabemos que hoy se cumplió un objetivo muy importante, que es lograr el boleto mundial. Por supuesto, hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo, pero mañana es otra vez levantarnos con la idea de Canadá, porque tenemos que conseguir ese boleto para los Olímpicos”.
Con la semifinal como próximo reto, México buscará consolidar su camino hacia Los Ángeles 2028, manteniendo la ambición y el compromiso que ha demostrado en el Premundial.