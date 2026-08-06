México Sub-20 va por todo: busca final del Premundial y boleto a Los Ángeles 2028

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Con la clasificación al Mundial Sub‑20 asegurada, la Selección Mexicana, dirigida por Álex Diego, apunta a la final del Premundial de la CONCACAF para garantizar su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 11:33 AM.