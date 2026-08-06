Orlando City vence a Rayados y complica la clasificación del club regiomontano en la Leagues Cup

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Orlando City derrotó 2-1 a Rayados en la Leagues Cup, en un encuentro marcado por decisiones arbitrales controvertidas y una expulsión revertida. El resultado deja a Rayados en una posición delicada de cara al próximo duelo contra Inter Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:07 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:13 AM.