Orlando City vence a Rayados y complica la clasificación del club regiomontano en la Leagues Cup

Orlando City se impuso 2-1 a Rayados en la fase de grupos de la Leagues Cup, en un partido que estuvo plagado de polémicas arbitrales y decisiones que alteraron el desarrollo del encuentro.
El equipo mexicano tomó la delantera en el minuto 12 cuando Roberto de la Rosa anotó tras una brillante asistencia de tacón de Uros Djurdjevic. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego previo del serbio, decisión que generó protestas de la dirigencia regiomontana.
Minutos después, Antoine Griezmann, asistido por Tyrese Spicer, abrió el marcador para Orlando al 27′. La ventaja se amplió al 57′ cuando Spicer convirtió de penalti tras la falta de Luis Cárdenas sobre él dentro del área.
Rayados intentó reaccionar y, en el tiempo de descuento, Hugo Cuypers descontó de cabeza al 99′, pero el gol llegó demasiado tarde para evitar la derrota.
El árbitro mexicano Adonai Escobedo estuvo en el centro de la controversia. Además de anular el primer gol de Rayados, revocó una expulsión a Luis Reyes tras intervención del VAR, para luego sancionar a Cárdenas con penalti a favor de Orlando. Otras decisiones, como la anulación de un posible penal a favor de Rayados y un fuera de juego que anuló un gol de Fidel Ambriz, aumentaron la tensión en el terreno.
El conjunto de Matías Almeyda mostró solidez defensiva y aprovechó las oportunidades, mientras que Rayados acumuló cuatro tarjetas amarillas antes del descanso (Stefan Medina, Luca Orellano, Roberto de la Rosa y Jorge Rodríguez) y no logró romper la organización defensiva del rival.
Con este resultado, Rayados pierde una valiosa oportunidad de sumar puntos y se encuentra en una posición comprometida de cara al próximo partido contra Inter Miami, duelo que podría definir sus aspiraciones en el torneo.