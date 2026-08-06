Piovi explota contra la Leagues Cup: "La MLS tiene una ventaja mucho más abismal"

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El defensor argentino Gonzalo Piovi, de Cruz Azul, señaló que los equipos mexicanos compiten en condiciones desfavorables frente a la MLS en la Leagues Cup. Según Piovi, la localía y el formato del torneo benefician a los clubes estadounidenses, una crítica que también comparten Antonio “Turco” Mohamed y el técnico Joel Huiqui.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:46 AM.