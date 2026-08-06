Piovi explota contra la Leagues Cup: "La MLS tiene una ventaja mucho más abismal"

Cruz Azul se prepara para enfrentar a Philadelphia Union en la Leagues Cup 2026, pero el defensor argentino Gonzalo Piovi levantó la voz para denunciar lo que considera una ventaja estructural de la MLS. Piovi explicó que, a diferencia de la Concachampions, donde los equipos juegan como visitantes y locales en igualdad de condiciones, la Leagues Cup otorga a los clubes estadounidenses la mayor parte de los partidos en casa, lo que, según él, crea una “diferencia más abismal”.
El jugador recordó que el Union jugará en su propio estadio mientras Cruz Azul llega tras un viaje de cinco horas, en un terreno que “quizá no estamos acostumbrados”. Aun así, Piovi afirmó que el conjunto mexicano está “preparado y tranquilo” para dar un buen desempeño.
El entrenador de Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, coincidió con la crítica, señalando que el formato actual sigue siendo “90‑10” a favor de la MLS y que la balanza sigue inclinada hacia los equipos estadounidenses.
Por su parte, Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, asumió la responsabilidad de cambiar la imagen del club en la competencia, reconociendo que en ediciones anteriores no lograron victorias en 90 minutos ni avanzaron a fases importantes. Huiqui destacó la importancia del apoyo de la afición mexicana en territorio estadounidense, asegurando que “estaremos locales mañana, porque acá en Estados Unidos hay mucha gente de Cruz Azul”.
En conjunto, jugadores, entrenadores y directivos de la Liga MX expresan su inconformidad con la estructura de la Leagues Cup, demandando un formato más equitativo que permita competir en igualdad de condiciones con la MLS.