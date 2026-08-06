Isaac “Pitbull” Cruz regresa al ring bajo la tutela del Canelo Team

El pugilista mexicano Isaac “Pitbull” Cruz, oriundo de Magdalena Contreras, anunció su retorno a la actividad profesional después de varios meses de inactividad. La fecha señalada para su próxima pelea es el 19 de septiembre, cuando enfrentará al puertorriqueño Néstor Bravo.
Lo más relevante del anuncio es que Cruz se incorpora al Canelo Team, el centro de alto rendimiento dirigido por Eddy Reynoso y encabezado por Saúl “Canelo” Álvarez. La alianza representa un giro estratégico en la carrera del boxeador, quien busca aprovechar la experiencia, los recursos y la infraestructura del equipo, que tiene sede en San Diego, EE. UU.
Cruz, campeón mundial interino de la AMB en la categoría superligera, llega al Canelo Team tras una defensa exitosa de su título y con un récord de 28 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Su estilo agresivo y de presión constante lo ha posicionado entre los mejores pesos ligeros y superligeros de México.
El cambio de equipo se produce en medio de rumores sobre diferencias con su padre, quien había sido su entrenador principal desde sus inicios. Aunque no ha emitido una declaración oficial al respecto, el boxeador ha manifestado que su objetivo es consolidarse como uno de los mejores libra por libra del país.
El Canelo Team, que ha guiado a figuras como Óscar Valdez y Andy Ruiz, ve en la llegada de Cruz una oportunidad para reforzar su núcleo de peleadores y abrir posibilidades de unificación de títulos, especialmente en el mercado estadounidense.
El entorno del boxeo nacional observa con expectativa esta alianza, que podría traducirse en mayores oportunidades internacionales para Cruz y en una mayor competitividad dentro de las divisiones ligeras y superligeras.