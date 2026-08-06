Isaac “Pitbull” Cruz regresa al ring bajo la tutela del Canelo Team

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El campeón interino de peso superligero confirma su regreso al cuadrilátero el 19 de septiembre, ahora entrenado por Eddy Reynoso y Saúl Álvarez, lo que marca una nueva etapa en su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 12:10 PM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 11:10 AM.