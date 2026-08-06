Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia Femenil 2026 pese a bajas en su escuadra

...

A pesar de que cuatro de sus compañeras abandonaron la carrera, la ciclista mexicana Romina Hinojosa sigue en la competencia y apunta a terminar en Niza, consolidando un hito histórico para el ciclismo femenino de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:01 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 09:57 AM.