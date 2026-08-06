Rommel Pacheco encabeza el abanderamiento de los equipos de Flag Football

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En un acto liderado por Rommel Pachec​o, director de la CONADE, los planteles varonil y femenil de Flag Football fueron oficialmente abanderados, iniciando la campaña hacia el Campeonato Mundial de Düsseldorf y la posible clasificación a Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:07 AM.