Rommel Pacheco encabeza el abanderamiento de los equipos de Flag Football

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realizó el acto oficial de abanderamiento de los equipos mexicano varonil y femenil de Flag Football, bajo la conducción del director Rommel Pacheco. El evento marcó el inicio del ciclo competitivo que culminará en el Campeonato Mundial de la IFAF, que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania.
Ambos planteles, conformados por 12 jugadores cada uno, parten con la misión clara de alcanzar la medalla de oro o, al menos, el segundo lugar, lo que garantizaría la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En esa edición, el equipo de Estados Unidos ya está asegurado, por lo que un podio de tres posiciones sería suficiente para que México asegure su boleto olímpico.
El Flag Football ha emergido como una disciplina de alto potencial a nivel global y la CONADE lo ha ubicado como prioridad estratégica para la cosecha de medallas, dentro de un plan que busca superar las nueve preseas obtenidas en México 1968. Pacheco subrayó que, sin ejercer presión excesiva, los tricolores cuentan con “muchas posibilidades de conseguir medalla” gracias a su historial internacional y al estatus de potencia en la disciplina.
Para armar contingentes competitivos, la Federación Mexicana de Fútbol Americano (FMFA) implementó un sistema de visorías a nivel nacional, con el objetivo de captar talento sin importar la procedencia geográfica de los jugadores. Esta estrategia busca consolidar una estructura de alto rendimiento que garantice la continuidad del éxito en torneos internacionales.
El desempeño en Düsseldorf será determinante no solo para la clasificación olímpica, sino también para afianzar la posición de México como contendiente serio en el escenario mundial del Flag Football, deporte que la CONADE considera uno de los de conjunto con mayores posibilidades de medallar en Los Ángeles 2028.