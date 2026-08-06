Thiago Messi se incorpora a la Sub‑14 del Barcelona tras dejar la academia del Inter Miami

Thiago Messi, de 13 años, dejará la academia del Inter Miami para unirse a la Sub‑14 del FC Barcelona a partir de noviembre de 2026, fecha en que cumplirá la edad mínima para competir en la categoría juvenil del club catalán. La decisión, confirmada por fuentes españolas y por el propio club, representa el regreso del hijo mayor de Lionel y Antonela Messi al entorno donde vivió gran parte de su infancia, antes de que la carrera de su padre los trasladara a París y, posteriormente, a Estados Unidos.
Entre 2016 y 2019, Thiago formó parte de la Barça Escola, el programa de formación infantil del Barcelona, mientras su padre brillaba en el primer equipo. Tras la etapa parisina, el joven ingresó en 2023 a la academia del Inter Miami, donde compitió en la liga MLS NEXT y ganó el torneo internacional MIC Football Punta Cana con la Sub‑14 en 2026.
El paso por Miami estuvo marcado por una política de reducción de la presión mediática. Directores y entrenadores explicaron que el objetivo era permitir que Thiago y sus hermanos disfrutaran del fútbol sin la carga de ser "el próximo Lionel Messi". Aun así, sus actuaciones fueron observadas; analistas destacan su perfil de mediocampista ofensivo, con buena lectura del juego y capacidad de distribución, distinto al estilo de extremo de su padre.
El regreso a La Masia supone un reto mayor. La Sub‑14 del Barcelona forma parte de una de las academias más exigentes del mundo, cuna de figuras como Xavi, Iniesta, Busquets, Gavi y Lamine Yamal. La competencia interna es feroz y solo una minoría logra ascender al primer equipo.
Si Thiago logra consolidarse, podrá escribir su propia historia dentro del proyecto blaugrana; de lo contrario, su paso será recordado como una curiosa etapa de la saga familiar Messi. En cualquier caso, su incorporación será seguida de cerca por medios y aficionados, que esperan ver si la leyenda de su padre continúa a través de él.