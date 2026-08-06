Thiago Messi se incorpora a la Sub‑14 del Barcelona tras dejar la academia del Inter Miami

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El primogénito de Lionel y Antonela Messi abandonará la academia del Inter Miami para integrarse a la categoría Sub‑14 del FC Barcelona en noviembre de 2026, cuando cumpla 14 años. El traslado marca el regreso del joven a la cantera que formó a su padre y abre un nuevo capítulo en su desarrollo futbolístico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:03 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:20 AM.