Toluca domina en casa y aplasta al Seattle Sounders 3-0 en la Leagues Cup

Los Diablos Rojos del Toluca impusieron su autoridad en el Estadio Nemesio Diez al derrotar 3-0 al Seattle Sounders, en el histórico encuentro inaugural de la Leagues Cup 2026 en suelo mexicano.
El técnico Antonio Mohamed mantuvo la misma alineación que utilizó en la última jornada de Liga MX, confiando en la continuidad de su plantilla. Desde los primeros minutos, el equipo local dominó el juego, generando oportunidades de gol y presionando el arco rival.
El primer tanto llegó al minuto 2, cuando Jesús Gallardo remató de cabeza tras un tiro de esquina cobrado por Alexis Vega, poniendo el 1-0 en el marcador. El arquero del Sounders, Stefan Frei, realizó varias atajadas, pero la defensa tolucana mantuvo la portería a cero.
En la segunda mitad, los cambios de Mohamed introdujeron a Helinho y Federico Viñas, quienes aportaron frescura ofensiva. Helinho anotó el segundo gol al minuto 64, tras un disparo de Vega que el portero rival desvió. Finalmente, en el tiempo de descuento (93'), Viñas remató de cabeza el rebote de un disparo de Gallardo que se estrelló en el larguero, sellando el 3-0 definitivo.
Con esta victoria, Toluca suma sus primeros tres puntos en la competición y demuestra que, con seriedad y aprovechando su casa, puede ser protagonista en la Leagues Cup.
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