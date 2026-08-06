Toluca domina en casa y aplasta al Seattle Sounders 3-0 en la Leagues Cup

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Los Diablos Rojos del Toluca aprovecharon el factor campo y vencieron 3-0 al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, en el primer partido de la Leagues Cup disputado en territorio mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:07 AM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 10:16 AM.