UEFA mantiene su boicot a los Mundiales pese a la disculpa de la FIFA

La Confederación Europea de Fútbol (UEFA) anunció este jueves que su boicot a las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales, sigue en vigor. La decisión se sustenta en la falta de garantías para evitar futuros intentos de "desfigurar" el fútbol mediante la apertura a inversores privados externos, una condición que la UEFA considera no cumplida.
El anuncio llega tras la retirada del proyecto de la FIFA que buscaba crear una sociedad comercial abierta a capital externo, una exigencia que la UEFA había conseguido previamente. Aun así, la entidad europea reiteró que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino y que no volverá a participar mientras no se aseguren mecanismos que impidan la repetición de tales iniciativas.
En una reunión de crisis celebrada en Marruecos, la FIFA reconoció sus “errores” y presentó disculpas por el plan abortado. Además, la organización mundial manifestó su “pleno apoyo” al presidente Infantino, único candidato declarado para la reelección en marzo de 2027, elegido por las 211 asociaciones miembros.
El proyecto de Infantino, anunciado la semana pasada, generó un rechazo amplio y fue retirado tras la presión de la UEFA y la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Mientras tanto, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), más alineada con Infantino, celebró un comité ejecutivo en El Cairo, donde se espera reafirmar su respaldo al mandatario de la FIFA.
Con la UEFA manteniendo su postura de boicot, el futuro de la colaboración entre las confederaciones y la FIFA queda en entredicho, y la comunidad futbolística mundial observa con atención los próximos movimientos de ambas partes.