UEFA mantiene su boicot a los Mundiales pese a la disculpa de la FIFA

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La UEFA confirmó que seguirá sin participar en competiciones organizadas por la FIFA, incluidos los Mundiales, a pesar de la retractación del plan de abrir la entidad a inversores externos y de las disculpas ofrecidas por la FIFA tras la polémica propuesta de Gianni Infantino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 03:16 PM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 01:49 PM.