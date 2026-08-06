Vinicius Jr firma extensión con el Real Madrid hasta 2032

...

El delantero brasileño Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, evitando que se convierta en agente libre en 2027. El club lo describió como una pieza clave de una de sus etapas más exitosas y resaltó sus logros en la Champions League y la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 04:45 PM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 02:18 PM.