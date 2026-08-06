Vinicius Jr firma extensión con el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid anunció oficialmente que Vinicius Junior firmó una nueva vinculación que lo mantendrá en el club merengue hasta el 30 de junio de 2032, cinco años más allá de la fecha de expiración de su contrato anterior, prevista para junio de 2027.
En el comunicado, la directiva del club describió al brasileño como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia, subrayando sus dos goles en finales de la Liga de Campeones (2022 y 2024) y su reconocimiento como The Best FIFA Football Player 2024, además de su inclusión en el Once Mundial de la FIFA y en el mejor equipo de la temporada de la Champions (2022, 2023 y 2024).
La renovación se concretó tras una reunión entre los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat, quienes buscaron asegurar la permanencia del delantero antes de que pudiera marcharse a coste cero como agente libre en la próxima ventana de fichajes. Vinicius, que regresó a la pretemporada tras sus vacaciones tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil, entrenó con sus compañeros este miércoles, consolidando su compromiso con el proyecto madridista.
Con la extensión, el Real Madrid garantiza la continuidad de uno de sus mayores talentos ofensivos, mientras el jugador asegura su futuro en un club que ha sido testigo de sus más importantes logros a nivel de clubes y selecciones.