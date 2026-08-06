Bombazo del Real Madrid: llega Yan Diomande y rompe récords con su traspaso

Madrid, 6 de agosto de 2026. El Real Madrid anunció este jueves la llegada del joven extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, procedente del RB Leipzig, por un importe estimado en 140 millones de euros con variables incluidas. Con esa cifra, el fichaje se sitúa como el más costoso de la historia del club merengue y del fútbol africano.
Diomande, que llegó a Leipzig en el verano de 2025 tras su paso por el Leganés, brilló la temporada pasada en la Bundesliga con 12 goles y 8 asistencias, y fue nombrado mejor jugador joven de la competición. Capaz de desempeñarse tanto por la banda derecha como izquierda, el extremo fue uno de los talentos más codiciados del mercado, tras sus actuaciones con el RB Leipzig y la selección de Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.
Según fuentes cercanas, el Paris Saint‑Germain había negociado su traspaso, pero el club parisino abandonó las conversaciones ante el elevado precio y las exigencias salariales del jugador. La llegada de Diomande es el sexto fichaje del Real Madrid en esta ventana, sumándose a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Carlos Espí.
El entrenador portugués José Mourinho, de regreso a la capital tras trece años, espera contar con Diomande como titular en el costado derecho del ataque, junto a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, para reforzar al conjunto blanco en la defensa de la Champions League.