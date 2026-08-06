Bombazo del Real Madrid: llega Yan Diomande y rompe récords con su traspaso

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El Real Madrid confirmó la contratación del extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años, por alrededor de 140 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador más caro de la historia del club y del continente africano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 01:00 PM.
En Deportes y editada el 06/08/2026 11:28 AM.