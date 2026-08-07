América debuta con goleada en Leagues Cup: vence 3-1 al San Diego FC

América abrió su camino en la Leagues Cup 2026 con una victoria de 3-1 sobre el San Diego FC, ante una multitud de 40 126 aficionados en el Estadio Banorte. El conjunto azulcrema, bajo la dirección de Guillermo Almada, impuso su estilo de juego intenso desde el pitido inicial, buscando romper la sequía internacional y consolidar la nueva era del técnico.
El primer gol llegó a los 11 minutos cuando Brian Rodríguez, tras una jugada individual por la banda izquierda, se internó al área y definió de izquierda cruzado. Apenas ocho minutos después, el mismo Rodríguez asistió a Erick Sánchez, quien amplió el marcador al 2-0 con un potente disparo cruzado. El tercer tanto fue obra de Isaías Violante, quien remató de derecha tras un pase de Rodríguez, sellando el 3-0 antes del descanso.
En la segunda mitad, Almada realizó cambios estratégicos, sacando a Henry Martín e Ícaro y dando minutos a Alejandro Cárdenas y Alexis Gutiérrez. San Diego intentó reaccionar y, al minuto 63, Luca Bombino descontó tras un centro de Oscar Verhoeven, cerrando el marcador 3-1.
El arquero del San Diego, Carlos Dos Santos, destacó con varias atajadas que impidieron que América ampliara la ventaja, pero el dominio del conjunto mexicano fue suficiente para asegurar los tres puntos.
Con este triunfo, América se prepara para su próximo compromiso contra el Portland Timbers, que se jugará el domingo en el Providence Park de Oregon, buscando sumar otro triunfo que le acerque a la clasificación a la siguiente ronda.