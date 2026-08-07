América debuta con goleada en Leagues Cup: vence 3-1 al San Diego FC

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El Club América debutó en la Leagues Cup 2026 con un contundente triunfo 3-1 ante el San Diego FC en el Estadio Banorte, ante 40 126 espectadores. El equipo dirigido por Guillermo Almada mostró la intensidad característica de su proyecto y se posiciona con los primeros tres puntos del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:40 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 08:21 AM.