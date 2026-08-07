Austin FC vence al Tijuana y refuerza el dominio de la MLS en la Leagues Cup 2026

Austin FC mantuvo la narrativa de superioridad de la MLS sobre la Liga MX al derrotar al Club Tijuana 2-0 en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. Los goles de Joseph Rosales y Jon Gallagher fueron suficientes para que los Oaks se alzaran con los tres puntos y continúen su camino en el torneo.
Antes del descanso, el defensa irlandés Jon Gallagher amplió la ventaja. Un mal rechace de Jackson Porozo permitió a Gallagher romper el arco de Antonio Rodríguez con un disparo cruzado, sellando el 2-0 que se mantuvo hasta el final.
El resultado refuerza la percepción de dominio de la MLS en esta edición de la Leagues Cup, mientras la polémica arbitral sigue generando debate entre aficionados y analistas.