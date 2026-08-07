Austin FC vence al Tijuana y refuerza el dominio de la MLS en la Leagues Cup 2026

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Austin FC superó al Club Tijuana 2-0 en la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026, con goles de Joseph Rosales y Jon Gallagher, mientras un polémico arbitraje marcó la segunda mitad del encuentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:39 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:19 AM.