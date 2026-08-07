"Quería retirarme en el Manchester United": la confesión de Chicharito que golpea a Chivas

En una conversación exclusiva con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, Javier "Chicharito" Hernández manifestó que, si las circunstancias hubieran sido distintas, habría preferido colgar las botas vistiendo la camiseta del Manchester United, y no en el Club Deportivo Guadalajara, donde intentó cerrar su ciclo en 2024.
El exdelantero, de 38 años, recordó su llegada a los Red Devils en 2010 procedente de Chivas y describió la etapa bajo la dirección de Sir Alex Ferguson como la más formativa y exitosa de su carrera, donde conquistó dos títulos de Premier League y participó en competiciones europeas.
Hernández explicó que el vínculo con el Manchester United trasciende lo deportivo; el club le brindó la plataforma para consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos más destacados de su generación. "Siempre sentí que los Red Devils eran mi segunda casa. Si todo hubiera salido como esperaba, me habría gustado despedirme allí", afirmó.
La confesión contrasta con su segunda etapa en Chivas, iniciada en 2024, que estuvo marcada por lesiones, falta de continuidad y resultados por debajo de las expectativas de la afición rojiblanca. En los últimos días, el delantero también publicó una carta dirigida a los seguidores del club, en la que relató las dificultades vividas y agradeció el apoyo recibido.
Durante la entrevista, Chicharito defendió a Cristiano Ronaldo, compañero de vestuario en el Manchester United, argumentando que la percepción de arrogancia del portugués confunde la confianza con la soberbia. Según Hernández, la mentalidad de Ronaldo –obsesión por la mejora constante y resistencia a la presión– fue una de las claves para mantenerse en la élite del fútbol mundial.
El delantero también rememoró el ambiente competitivo del vestuario de los Red Devils, donde convivió con figuras internacionales y aprendió a pelear por títulos cada temporada, experiencia que, según él, moldeó su desarrollo profesional.
Ahora, Chicharito afronta un nuevo desafío en la Major League Soccer con el FC Dallas, pero sus recientes declaraciones dejan claro que, al mirar atrás, el escenario ideal para su despedida sería bajo el escudo del Manchester United.