"Quería retirarme en el Manchester United": la confesión de Chicharito que golpea a Chivas

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Javier “Chicharito” Hernández reveló en una entrevista con Rio Ferdinand que, de haber podido elegir, habría querido cerrar su carrera en el Manchester United. La declaración llega tras su regreso fallido a Chivas y su reciente fichaje por el FC Dallas, y reaviva el vínculo emocional que el delantero mexicano mantiene con el club inglés donde alcanzó sus mayores logros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:25 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:01 AM.