Chucky Lozano revive su carrera: firma con Galaxy y entra al top de salarios de la MLS

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El delantero mexicano firma un préstamo de un año con opción de compra al LA Galaxy, con una remuneración que supera los 9.33 millones de dólares anuales y lo coloca detrás solo de Lionel Messi, Son Heung‑min y Rodrigo De Paul en la liga estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 12:03 PM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 12:12 PM.