Cruz Azul se impone 1-0 ante Philadelphia Union y avanza en la Leagues Cup

En una noche de alta tensión en el Subaru Park, Cruz Azul logró una victoria por 1-0 frente a Philadelphia Union, consolidando su primera victoria en la Leagues Cup 2026. El gol de Paradela, anotado al tercer minuto, fue el único tanto del encuentro y bastó para que La Máquina se llevara los tres puntos.
El técnico Joel Huiqui, quien dirigió al equipo con la alineación más competitiva disponible, mostró desde el pitido inicial la intención de imponer un juego rápido y agresivo. La jugada que culminó en el gol se originó en la banda izquierda, donde Campos desbordó, entregó el balón a José y este, a su vez, asistió a Paradela, quien definió con un potente disparo cruzado que venció al portero Andrew Rick.
El resto del primer tiempo estuvo marcado por la solidez defensiva de Cruz Azul y por intentos esporádicos del conjunto estadounidense, que se vio limitado por un fuera de juego de Toro Fernández. En la segunda mitad, Philadelphia Union buscó equilibrar el marcador, generando ocasiones de riesgo, pero la defensa cruzazulina mantuvo la ventaja, a pesar de algunos momentos de desconcierto.
Huiqui realizó cambios tácticos, incorporando a Luka Romero y a Ibáñez para reforzar la presión y la salida de balón. El partido concluyó sin mayores sobresaltos, aunque el VAR revisó una posible mano de Piovi que finalmente no se sancionó.
Con este triunfo, Cruz Azul suma tres puntos y se mantiene en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, que se jugará en New Jersey. El club reconoce la necesidad de mejorar la efectividad ofensiva, pero destaca la resistencia defensiva como pilar fundamental para seguir cosechando resultados positivos.