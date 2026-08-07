Cruz Azul se impone 1-0 ante Philadelphia Union y avanza en la Leagues Cup

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La Máquina ganó 1-0 a Philadelphia Union en el Subaru Park, con gol de Paradela al minuto 3. El triunfo, bajo la dirección de Joel Huiqui, mantiene viva la esperanza del club en la Leagues Cup 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:36 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:11 AM.