Diego Forlán asume la dirección técnica de la selección uruguaya tras el fracaso en el Mundial 2026

...

La AUF confirmó que el exdelantero y Balón de Oro 2010, Diego Forlán, será el nuevo entrenador de la selección absoluta y sub‑20 de Uruguay. El nombramiento llega a pocos días del polémico Mundial de Norteamérica, donde la Celeste cayó en la fase de grupos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:35 AM.
En Deportes y editada el 07/08/2026 07:04 AM.