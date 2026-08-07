Diego Forlán asume la dirección técnica de la selección uruguaya tras el fracaso en el Mundial 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció oficialmente que Diego Forlán, figura emblemática de la generación que llevó a Uruguay a la semifinal del Mundial de Sudáfrica 2010 y a la Copa América 2011, asumirá la dirección técnica de la selección absoluta y sub‑20. El comunicado, emitido el jueves, subraya que el exbalón de oro aportará su "profundo conocimiento del fútbol internacional" para reconstruir a la Celeste tras la eliminación prematura en el Mundial de Norteamérica 2026.
Forlán, quien ya había sido designado como entrenador interino de la absoluta y dirige la sub‑20, campeona del mundo en Argentina 2023, debutará con la selección mayor en los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre. En su cuerpo técnico estarán Santiago Espasandín y Diego Pérez, compañeros de la histórica generación de 2010.
El fracaso en el Mundial, donde Uruguay empató 1‑1 contra Arabia Saudita y 2‑2 contra Cabo Verde, y perdió 1‑0 frente a la campeona España, marcó la segunda eliminación temprana consecutiva. La AUF busca, con Forlán, revertir la tendencia y devolver a la Celeste la competitividad que mostró en las últimas dos décadas.
El exdelantero, Balón de Oro de Sudáfrica 2010, firmó el contrato tras semanas de negociaciones; los términos económicos no fueron divulgados. Su experiencia como entrenador es limitada: dirigió a Peñarol en 2020 (11 partidos) y a un club de segunda división en 2021 (12 partidos). Sin embargo, su trayectoria como jugador, con pasos por Independiente, Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milán y varios clubes de Asia y Sudamérica, le otorga una credibilidad única ante la afición uruguaya.
La expectativa es alta y la incertidumbre también. Los seguidores idolatrarán a Forlán por sus logros en el campo, pero deberán observar cómo traduce su visión táctica al banquillo. La AUF confía en que su regreso a la casa natal será el punto de partida para una nueva era de éxitos internacionales.